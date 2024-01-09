Хирург раскрыл все карты: как Пелагея превратилась в роковую красотку

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Хирург Вдовин: певица Пелагея сделала несколько пластических операций

Хирург раскрыл все карты: как Пелагея превратилась в роковую красотку

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Знаменитый специалист прокомментировал преображение певицы.

Внешность заслуженной артистки России Пелагеи — это работа пластических хирургов. Об этом изданию «Страсти» заявил известный врач Александр Вдовин.

По словам специалиста, за последнее время певица сильно постройнела. Он добавил, что у нее самый распространенный среди женщин тип старения — деформационный.

Именно поэтому ей важно держать себя в форме. Артистка могла удалить комки Биша, допустил Вдовин.

Благодаря этой операции у нее изменился овал лица. Кроме того, Пелагея, говорит хирург, наверняка вставила мезонити, что также позволило ей подчеркнуть контур. Вместе с тем она прибегала к аппаратным и инъекционным процедурам, отмечает специалист.

«На старых фото певицы можно было заметить следы акне, теперь же с лицом Пелагеи явно поработал грамотный косметолог дерматолог. Наверняка певица прошла курс пилингов — обычно при угревой сыпи рекомендованы молочные или миндальные. Кроме того, не исключено, что была либо фототерапия, либо ELOS-терапия», — уверен Вдовин.

Также он обратил внимание на зубы артистки: по мнению специалиста, Пелагея установила себе виниры. В заключение Вдовин подчеркнул, что Пелагея находится в великолепной форме.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что вскрылись некоторые подробности развода Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Знаменитости уже несколько лет делят имущество.

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