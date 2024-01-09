Следователи заинтересовались видео, на котором блогер Косенко бросил младенца в снег

На кадрах двухмесячный Лео в костюме панды, прищурившись, погружается в сугроб.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против блогера-миллионника Сергея Косенко из-за видео, на котором он бросает двухмесячного сына Лео в сугроб. Об этом сообщается на сайте СКР.

«Бастрыкин в связи с обращением представителей государственных органов и общественных институтов поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении… Косенко», — говорится в сообщении.

Следователи должны инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранителям и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства.

Ранее 5-tv.ru показал видео, на котором блогер-миллионник Сергей Косенко бросил младенца в снег. На нем двухмесячный ребенок в милом костюме панды, прищурившись, погружается в сугроб с головой.

Фолловеры обрушились на Косенко с резкой критикой. Многие сочувствовали мальчику, оскорбительно высказывались о его родителях, сомневались в их вменяемости и угрожали последствиями. Подписчики напрямую угрожали Косенко заявлением в органы опеки и проверками. Блогер поспешил оправдаться, сказав, что для съемок использовал куклу.

Оправдания не показались публике убедительными. Некоторые комментаторы тщательно изучили ролик и заметили, что мимика ребенка подвижна, он прикрывает глаза перед падением.

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