«Ледниковый период» в Подмосковье: главное об аварийном отключении отопления в Подольске
Восстановительные работы начались в Подольске после отключения отопления
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Когда в дома замерзших жителей вернется тепло?
В Подольске по делу о прорыве теплотрассы задержали несколько человек, среди них — заместитель главы города. Следователи считают, что чиновник знал о неисправном оборудовании, но разрешил эксплуатацию.
Вот уже несколько дней в Подмосковье замерзает микрорайон Климовск — это около 20 тысяч человек. В разгар аномальных морозов там из строя вышла котельная.
Сейчас идут восстановительные работы, о ситуации доложили Владимиру Путину. О том, когда закончится ледниковый период и тепло вернется в дома, расскажет корреспондент «Известий» Илья Аникеев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Климовский специализированный патронный завод», на территории которого находится аварийная котельная, будет национализирован по решению Путина.
Читайте также
79%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?