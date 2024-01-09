«Ледниковый период» в Подмосковье: главное об аварийном отключении отопления в Подольске

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Восстановительные работы начались в Подольске после отключения отопления

Фото, видео: 5-tv.ru

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Когда в дома замерзших жителей вернется тепло?

В Подольске по делу о прорыве теплотрассы задержали несколько человек, среди них — заместитель главы города. Следователи считают, что чиновник знал о неисправном оборудовании, но разрешил эксплуатацию.

Вот уже несколько дней в Подмосковье замерзает микрорайон Климовск — это около 20 тысяч человек. В разгар аномальных морозов там из строя вышла котельная.

Сейчас идут восстановительные работы, о ситуации доложили Владимиру Путину. О том, когда закончится ледниковый период и тепло вернется в дома, расскажет корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Климовский специализированный патронный завод», на территории которого находится аварийная котельная, будет национализирован по решению Путина.

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