В Подмосковье национализируют Климовский патронный завод после ЧП с котельной

«Климовский специализированный патронный завод», на территории которого находится аварийная котельная, будет национализирован по решению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Завод, находящийся в Подольске, перейдет в муниципальную собственность. Ожидается, что после завершения процесса национализации, котельная будет обновлена и укомплектована квалифицированными сотрудниками.

Воробьев отметил, что тепло вернулось уже в 86 домов из 176 оставшихся без отопления. Ликвидацией последствий аварии занимаются более чем 200 бригад, добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о титанических усилиях для обновления системы ЖКХ.