В Подмосковье национализируют Климовский патронный завод после ЧП с котельной

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48 0

Тем временем тепло уже начало возвращаться в дома Подольска.

В Подмосковье национализируют Климовский патронный завод после ЧП с котельной

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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«Климовский специализированный патронный завод», на территории которого находится аварийная котельная, будет национализирован по решению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Завод, находящийся в Подольске, перейдет в муниципальную собственность. Ожидается, что после завершения процесса национализации, котельная будет обновлена и укомплектована квалифицированными сотрудниками.

Воробьев отметил, что тепло вернулось уже в 86 домов из 176 оставшихся без отопления. Ликвидацией последствий аварии занимаются более чем 200 бригад, добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о титанических усилиях для обновления системы ЖКХ.

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