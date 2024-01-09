«Ветхое состояние»: Песков заявил о титанических усилиях для обновления системы ЖКХ

Сколько времени потребуется государству?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что титанические усилия прикладываются для обновления систем ЖКХ, однако программы растянуты по времени из-за объема работ. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

По словам Пескова, никаких дополнительных решений и поручений в сфере мониторинга за состоянием систем ЖКХ сегодня не нужно. Работы идут, однако поменять «все трубы» сложно и за десять, и за 15 лет.

«Несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что реализация программ будет продолжаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин взял на контроль проблемы в сфере ЖКХ в Подмосковье и Херсонской области. Жители этих регионов ранее массово пожаловались на отсутствие тепла в домах зимой.