Не понимаешь, куда идти: что происходит со спортсменами после завершения карьеры

В большинстве случаев спортивная карьера скоротечна. Уходя из большого спорта, которому была посвящена вся сознательная жизнь, люди нередко сталкиваются с непониманием того, куда двигаться дальше. Спортсмены эксклюзивно рассказали корреспонденту 5-tv.ru, с какими трудностями им пришлось столкнуться после завершения карьеры на первом новогоднем благотворительном матче друзей Фонда «Дополнительное время».

«Все-таки профессиональный спорт, где у тебя все расписано по полочкам, где каждый день распланирован тренером, и реальная жизнь обычных людей, как говорят спортсмены, очень сильно отличается. Ты попадаешь в эту огромную воронку с вариацией выборов, и ты не понимаешь, куда тебе идти. Хочется вроде все, но куда двигаться, непонятно», — отметила создатель фонда «Дополнительное время» Олеся Серегина.

Единственная спортсменка в истории СССР и России, которая победила в прыжках в воду с десятиметровой высоты на Олимпийских играх в 1976 году, Елена Вайцеховская ушла из большого спорта в 22 года. По тем временам это был средний возраст для завершения карьеры. Триггером послужили накопившиеся травмы, из-за которых было тяжело продолжать участвовать в соревнованиях. После Елена Вайцеховская стала работать журналистом. По ее признанию, переход из одной профессии в другую не был для нее травматичным.

«В какой-то момент я начала общаться с журналистами. Мне это было интересно. Меня однажды спросили, не могла бы я писать о прыжках в воду, я попробовала, и мне понравилось. И все это происходило очень естественным путем», — поделилась Вайцеховская.

По мнению заслуженного мастера спорта СССР, спортсмену важно, как можно быстрее принять факт завершения его карьеры и начать строить новую жизнь, в которой также придется ставить перед собой новые цели и пробиваться упорным трудом.

«Весь мой опыт журналиста говорит о том, что люди, которые это понимают, очень быстро себя находят в жизни после ухода из спорта. А люди, которые не понимают, все время ждут чего-то другого. Как недавно сказал один из моих героев, что очень трудно понять, что мир перестал вращаться вокруг тебя. И это действительно трудно, но это необходимо», — уверена Вайцеховская.

Заслуженный мастер спорта России и чемпионка мира по профессиональному боксу и кикбоксинку Светлана Кулакова пришла в спорт довольно-таки поздно — в 16 лет, а ушла — в 37.

«Я хотела уйти чемпионом и в принципе ушла им, не проиграв ни одного боя. Не захотелось проигрывать, потому что я видела, как мои друзья проигрывали. Я чувствовала, что надо уйти на пике. Мне кажется, это самое лучшее, особенно для нас, для девочек. Потому что иначе я вижу, как это психологически ломает», — призналась спортсменка.

Уход Кулаковой из большого спорта выпал на период пандемии, в тот момент она не имела понятия, куда себя деть. Спустя небольшое время ей поступило предложение стать креативным директором Федерации бокса России.

«Я делаю то, что мне нравится. Я развиваюсь», — рассказала о своей новой деятельности заслуженный мастер спорта России.

О материнстве девушка также не забывает, — в 2022 году Кулакова стала мамой во второй раз.

«Я родила и тут же я включилась в работу, так как я креативный директор, я ни насколько не уходила в декрет. Я постоянно делала посты, постоянно была в работе. Я считаю, что я без этого не могу», — призналась девушка.

А история Владимира Рубцова и вовсе уникальна. Всю жизнь он проработал в международной политике, как хобби занимался боксом, футболом, волейболом, баскетболом, плаванием, бегом и так далее. После 45 лет он впервые взял в руки ракетку, начав играть в теннис на любительской основе. В 75 лет после смерти своей супруги, с которой он был вместе с самой юности, Владимир Рубцов стал на профессиональном уровне заниматься этим видом спорта, тем самым пытаясь экологично пережить утрату любимой. Сейчас мужчина — многократный победитель чемпионатов России в одиночном разряде, однократный — в парном, двукратный чемпион Европы в парном разряде.

«По совокупности, потому что принимал участие в шести соревнованиях в одном году и везде занимал призовые места, я стал первой ракеткой мира в парном разряде, пятой ракеткой мира в одиночке», — отметил Владимир Рубцов.

В конце декабря он отпраздновал 94 года.

«Начался отсчет в новом для меня 95-м году. И среди теннисистов я уже буду в возрастной группе 95+. Таких возрастных групп в мировом теннисе нет. <…> Есть 90+, но нет 95. И я в своей теннисной биографии ни разу не встречал людей 95+, чтобы они играли в соревнованиях на первенстве Европы, мира или своей страны», — подчеркнул Владимир Рубцов.

В столь почтенном возрасте, как поделился ветеран спорта, тяжелее всего поддерживать свою физическую форму. Сейчас он тренируется три раза в неделю, два из которых — с тренером и один — со спарринг-партнером, а также соблюдает определенный рацион питания.

«Два обстоятельства должно быть — я всем рекомендую исходить из этого — поменьше жира и извести, чтобы в сосудах не было бляшек и чтобы стенки сосудов не отвердевали. <…> Второе — это движения. Просто движения — этого мало. Это должны быть систематические научно обоснованные движения, то есть это должен быть какой-то вид спорта. <…> И третье — это доброжелательное отношение к окружающим людям», — рекомендует теннисист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин дал ряд поручений по развитию спорта в России.