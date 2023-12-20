Путин дал ряд поручений по развитию спорта в России

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 9 0

Путин ждет предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади

Путин дал ряд поручений по развитию спорта в России

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Власти страны продолжают формировать культуру здорового образа жизни среди населения. Так, со следующего года в самом центре столицы уже могут начать проходить спортивные парады!

Со следующего года на Красной площади могут начать проводить спортивные парады. Это следует из поручения президента РФ Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.

Так, глава государства поручил правительству в срок до 1 марта 2024 года представить предложения о проведении подобных мероприятий в самом сердце столицы. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Это не единственное поручение Путина в области спорта. Также до весны глава государства ждет от кабмина проект распоряжения о проведении в 2024 году в Уфе Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Кроме того, Путин дал поручение построить в Сочи национальный центр подготовки сборных команд страны по футболу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фестиваль «Игора Драйв» объединит два спортивных события зимы 2024 года.

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