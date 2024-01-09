Два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле

Губернатор Клычков: два беспилотника упали в Орле на объект ТЭК
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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В результате произошло возгорание.
Два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Андрей Клычков.
«На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетический комплекса», — написал он.
Клычков добавил, что специалисты оперативно локализовали возгорание, в настоящий момент оказывается необходимая помощь. Ситуацию полностью контролируют экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО сбили в небе над Брянской областью два беспилотника ВСУ.
Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
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