Два украинских беспилотника успешно уничтожены в небе над Брянской областью
Пострадавших в результате атаки киевского режима нет.
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Два украинских беспилотника успешно уничтожены в небе над Брянской областью. Пострадавших в результате атаки киевского режима нет. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеские дроны на подлете к Климовскому району. Все экстренные службы работают на месте.
- 5 янв
- Силы ПВО нейтрализовали над Крымом 36 украинских беспилотников
- 30 дек
- Минобороны: средствами ПВО над территорией РФ уничтожены 32 беспилотника
- 29 дек
- Успешно уничтожен украинский беспилотник над Курской областью
- 28 дек
- МО РФ: за ночь уничтожено два беспилотника в небе над Крымом
- 28 дек
- В Севастополе уничтожен вражеский беспилотник
- 27 дек
- Минобороны: украинские дроны уничтожены над Белгородской и Ростовской областью
- 27 дек
- В небе над Ростовской областью уничтожен вражеский беспилотник
- 23 дек
- Число пострадавших при атаке украинского беспилотника выросло до пяти человек
- 23 дек
- ВСУ атаковали дроном-камикадзе мост в Белгородской области, ранены рабочие
- 22 дек
- В калужском аэропорту объявлен план «Ковер» из-за беспилотников в небе
Читайте также
84%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?