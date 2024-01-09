«Так должно быть»: Финляндия не намерена открывать КПП на границе с Россией

Финские власти также прокомментировали ситуацию с мигрантами.

Правительство Финляндии не будет открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Такое заявление сделала глава МВД страны Мари Рантанен в эфире телеканала MTV3.

«Именно так и должно было бы быть», — ответила министр на вопрос журналиста, останется ли восточная граница Финляндии закрытой.

При этом Рантанен подчеркнула, что изменений в ситуации с мигрантами на границе с РФ нет, поэтому по-прежнему есть риск «что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью», если КПП будут открыты.

С первыми ограничениями со стороны северных партнеров россияне столкнулись уже в начале ноября 2023 года. Тогда Финляндия лоббировала запрет на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

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Все сухопутные границы с РФ были закрыты 30 ноября прошлого года: ожидалось, что туристический коридор продолжит свою работу 13 декабря, но итогового положительного решения принято не было. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе оставались железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер Виктория Абрамченко обрисовала последствия закрытия границ с Финляндией.