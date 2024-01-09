Губернатор Воробьев: для решения ситуации в Климовске нужно инвестировать в ЖКХ

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 48 0

Нужны большие деньги, чтобы все довести до ума.

Губернатор Воробьев: для решения ситуации в Климовске нужно инвестировать в ЖКХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуацию с теплоснабжением в подольском Климовске можно решить, инвестировав в ЖКХ миллиарды рублей. Об этом он сказал в эфире одного из федеральных каналов.

Политик отметил, что главное в этой сфере — все довести до ума.

«Это потребует от нас и заметных средств — это миллиарды рублей, которые мы должны сюда проинвестировать», — заявил губернатор.

Именно такое финансирование, по мнению Воробьева, помогут стабилизировать ситуацию в Климовске.

В Подольске несколько дней назад ввели режим ЧС локального характера из-за отсутствия отопления в многоквартирных домах северо-восточной части Климовска. До этого там запустили два резервных котла. Как объяснял глава городского округа Григорий Артамонов, из-за морозов система замерзла и при запуске появляются прорывы на магистральной линии и в домах.

Ранее 5-tv.ru сообщал главную информацию об аварийном отключении отопления в Подольске.

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