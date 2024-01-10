Двум офицерам ФСБ предъявлено обвинение во взятке в 20 млн рублей от настоятеля католического храма

Подсудимые свою вину признают, но считают что их действия можно квалифицировать по другой статье.

Двум полковникам ФСБ предъявлено обвинение в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. По данным следствия, офицеры получили сумму в размере почти 20 миллионов рублей от настоятеля католического храма святого Людовика в Москве.

ТАСС также отмечает, что сотрудники ФСБ признали свою вину, но не согласились с квалификацией вменяемого им следствием преступления. Оба обвиняемых считают, что их действия можно определить как мошенничество.

Часть средств была обнаружена в местах проживания задержанных во время обысков. Полковники ФСБ находятся под стражей в СИЗО Москвы, срок следствия по делу назначен до середины марта 2024 года.