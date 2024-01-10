Двум офицерам ФСБ предъявлено обвинение во взятке в 20 млн рублей от настоятеля католического храма

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

ТАСС: следствие предъявило обвинение полковникам ФСБ в получении взятки

Двум офицерам ФСБ предъявлено обвинение во взятке в 20 млн рублей от настоятеля католического храма

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Подсудимые свою вину признают, но считают что их действия можно квалифицировать по другой статье.

Двум полковникам ФСБ предъявлено обвинение в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. По данным следствия, офицеры получили сумму в размере почти 20 миллионов рублей от настоятеля католического храма святого Людовика в Москве.

ТАСС также отмечает, что сотрудники ФСБ признали свою вину, но не согласились с квалификацией вменяемого им следствием преступления. Оба обвиняемых считают, что их действия можно определить как мошенничество.

Часть средств была обнаружена в местах проживания задержанных во время обысков. Полковники ФСБ находятся под стражей в СИЗО Москвы, срок следствия по делу назначен до середины марта 2024 года.

-5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.40
0.71 98.98
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:06
В Эквадоре началась война между группировками и военными
0:44
Двум офицерам ФСБ предъявлено обвинение во взятке в 20 млн рублей от настоятеля католического храма
0:29
В Таиланде умер журналист Михаил Войтенко
0:11
Список из 100 пунктов: Горбачева раскрыла способ найти идеального мужчину
23:57
МО: силы ПВО в Белгородской области уничтожили снаряд РСЗО «Ураган» и дрон ВСУ
23:37
Неизвестные ворвались в студию эквадорского ТВ и взяли журналистов в заложники

Сейчас читают

Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию
Нумеролог: «Люди, у которых в 2024 году агрессия будет превалировать над любовью, сильно пострадают»
Психолог объяснил родителям, как правильно наказывать детей
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2