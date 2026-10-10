В Орловской области в результате атаки БПЛА ВСУ повреждена электроподстанция

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Жители остались без света.

Каковы последствия атаки БПЛА ВСУ на Орловскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 10 октября при помощи дронов атаковали Орловскую область, в результате чего повреждения получила электроподстанция. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«В очередной раз противник атакует мирное население, гражданские объекты <…>», — написал чиновник.

Андрей Клычков добавил, что минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Орловской областью 13 вражеских дронов. При этом обломки одного из летательных аппаратов повредили подстанцию в Знаменском районе. Из-за этого часть домов осталась без света.

Пострадавших среди мирного населения нет. Сотрудники экстренных служб работают на местах происшествий, устраняя последствия атаки ВСУ. Рабочие делают все возможное, чтобы как можно быстрее починить поврежденный объект.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 10 октября также атаковали Ростовскую область. Над регионом было сбито свыше 100 дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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