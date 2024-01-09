Со дня рождения легендарного главреда «Известий» Алексея Аджубея исполнилось 100 лет

До самой смерти Алексей Аджубей продолжал работать в других изданиях, но навсегда остается легендарным главредом «Известий».

Хотел быть артистом, но стал партийным медиа-менеджером и зятем генсека. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения легендарного главреда «Известий» Алексея Аджубея — человека, который сделал газету одной из самых популярных в СССР, и оказал серьезное влияние на всю советскую журналистику. О самых ярких страницах его биографии и карьеры — в репортаже корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

Темные очки, галстук, пальто, уверенная походка. За каждым шагом Алексея Аджубея в Риме следила буржуазная пресса. Некоторые по ошибке даже называли его «сыном генсека СССР». Хотя это его супруга — Рада Никитична — в девичестве Хрущева. 1963-й — самый расцвет карьеры главреда «Известий». Но спустя много лет, он будет чаще вспоминать не моменты триумфа, а то как с мамой переехал в Москву и жил в коммуналке.

«Для нас, для мальчишек Таганки, мир был здесь. Мы почти не выходили из дома. Мир был далеко, мы жили в Москве, но как бы не в Москве», — рассказывал Алексей Аджубей.

Возможно, поэтому Алексей Аджубей все время стремился выйти за рамки. Сначала подался в артисты — поступил в Школу-студию МХАТ, после перевелся на журфак МГУ. Женился на сокурснице — дочке Никиты Хрущева. Тот потом стал генеральным секретарем, а Аджубей — главным редактором газеты «Известия».

«Я не знаю, стал бы он главным редактором „Известий“, если бы не был в родстве с Хрущевым. Но став главным редактором „Известий“, он оказался совершенно на своем месте и внес весомый вклад в русскую журналистику!» — вспоминает академик, вице-президент Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств Андрей Золотов.

Шутка «не имей сто друзей, а женись, как Аджубей» быстро потеряла остроту. Зять Хрущева доказал свою профпригодность с первых же дней после назначения. Сделал «рупор власти» ближе к читателю, авторов научил наполнять полосы «Известий» интересными темами, добавил иллюстраций.

«Отношение к фоторепортерам у него было особое. Раньше газеты шли без фотографий. Или один-два снимка на всю полосу. А что это такое? Это ерунда. Там сидит какой-то Иван Иванович и что-то точит», — рассказал сотрудник газеты «Известия» Александр Блохнин.

Александр Блохнин пришел в газету как раз в разгар перемен — в 1961-м. И понял, что главред понимает силу хорошей картинки. Так фото Гагарина и Хрущева с «Известиями» в руках облетело весь мир. Алексей Аджубей напечатал тираж с заметкой о полете раньше других и привез газеты в Кремль.

Он был успешным «партийным медиа-менеджером». Тиражи били рекорды, в газете то и дело печатали эксклюзив. Это именно «Известия» первыми дали большое интервью с молодым президентом США — Кеннеди. Вопросы полетел задавать, конечно, Аджубей.

«В какой-то момент Кеннеди ему говорит: «Господин Аджубей, вы говорите как политик!» На что Аджубей парирует «У нас каждый в стране политик, потому что мы очень любим свою страну», — рассказал обозреватель отдела культуры «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров.

Алексей Аджубей и правда имел политические таланты. К нему прислушивались, он располагал к себе людей: кого умом, кого — артистизмом. Он и зятем был хорошим. Поэтому именно ему Хрущев первому сообщил плохие новости.

«Мне Алеша позвонил из «Известий» и говорит: «Мне только что позвонил Никита Сергеевич и сказал. Он хочет, чтобы я знал заранее и ты знала заранее, что вот сейчас идет пленум, на котором его снимут с должности», — вспоминает дочка никиты Хрущева Рада Аджубей.

Хрущев перестал быть генеральным секретарем. Аджубей — главным редактором. Но за эти пять лет он научил советских журналистов сражаться за интересы читателей, не бояться острых тем. Сам отдавал в номер невиданной смелости материалы — поэма «Теркин на том свете» именно так увидела этот свет.

До самой смерти Алексей Аджубей продолжал работать: в разных изданиях, на разных должностях. Но независимо от строчек в трудовой, навсегда остался легендарным главредом «Известий», который поднял газету на новую высоту.