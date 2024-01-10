В Эквадоре началась война между группировками и военными

Преступники в Эквадоре начали расстреливать полицейских на улицах.

Насилие захлестнуло улицы Эквадора. В сети распространяются видео очевидцев страшных событий.

Все началось с того, что группа вооруженных мужчин ворвалась в студию эквадорского телеканала TC Television и захватили в заложники ведущих и съемочную группу. На место были немедленно направлены силовики. Спустя короткое время преступников, захвативших студию местного телеканала в Эквадоре, задержали. Судьба заложников все еще остается неизвестной.

Вооруженные люди одновременно с этим пытались проникнуть в университеты Гуаякиля и Кеведо. Также сообщается об интенсивных столкновениях на станциях метро Гуаякиля.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил, что страна находится в состоянии «внутреннего вооруженного конфликта» после захвата заложников в различных городах и тюрьмах. Он выпустил указ, приравнивающий 22 банды страны к террористическим организациям. Глава Эквадора приказал армии нейтрализовать преступные группировки.

В стране начались массовые беспорядки, во многих районах Эквадора начались массовые грабежи, убийства и поджоги машин. Вооруженные бандиты начали нападать на полицейских на улицах. Очевидцы и сами члены группировок публикуют видео перестрелок, захвата и убийства полицейских. Также сообщается о вооруженных столкновениях и перестрелках в центре Кито, в нескольких метрах от Дворца правительства Эквадора.

По некоторым данным, во время хаоса из тюрем сбежали несколько лидеров преступных банд.