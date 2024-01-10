Пирамида, но не в Египте: как «инвесторы» по всей России остались без денег

Злоумышленники собирают средства с доверчивых граждан, а затем находят причины, чтобы их не возвращать.

Они называют своих клиентов партнерами и сулят баснословные прибыли от инвестиций. Но на деле собирают деньги с доверчивых граждан, а затем находят причины, чтобы их не возвращать.

С таким обманом столкнулись десятки россиян по всей стране, которые поверили компании с красивой вывеской и громкими обещаниями. Корреспондент «Известий» Игорь Крупчинов пообщался с теми, кто попал в сети очередных торговцев воздухом.

Ранее 5-tv.ru писал, что новая схема обмана дольщиков вскрылась в нескольких регионах. Застройщики, которые получали проблемные объекты, вместо того, чтобы достраивать дома, перепродавали несуществующие квартиры.

Исключить появление таких строительных пирамид должны были специальные «эскроу счета» — когда застройщик получает средства покупателей только после выполнения обязательств.