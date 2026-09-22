Совместные военные учения России и Шри-Ланки начались в Приморье

В Приморском крае стартовали российско-ланкийские учения «Тропа росомахи — 2026», в которых принимают участие военные подразделения двух государств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Открытие прошло в торжественной обстановке с участием детских творческих ансамблей и спортивных групп. Также состоялась официальная церемония поднятия флага, после чего военнослужащие России и Шри-Ланки прошли маршем под музыкальное сопровождение.

Герой России генерал-майор Семен Николаев, выступивший на церемонии, отметил, что совместные маневры способствуют укреплению взаимодействия между странами, а также позволяют обмениваться опытом.

Глава учений от Шри-Ланки генерал-майор Ануруддха Солагараччи, в свою очередь, выразил благодарность за проведение маневров. По его словам, участие в учениях позволяет улучшить практические навыки.

Совместные мероприятия завершатся 27 сентября. При этом Россия принимает события подобного формата впервые. Участники сделают основной акцент на взаимодействие подразделений при противодействии незаконным вооруженным формированиям с учетом применения дронов. Также для них организуют учебно-боевые, спортивные и культурные активности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин посетил учения Тихоокеанского флота на Сахалине. Он отметил, что такие маневры сегодня важны для защиты интересов России в регионе и сохранения уровня боевой готовности.

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