Инфантино заявил о готовности обсуждать реформы в ФИФА

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил с инициативой о реформировании руководящего органа мирового футбола. Свою готовность обсуждать этот вопрос он изложил в письме, текст которого опубликовало издание The Athletic.

Глава федерации направил свое обращение членам совета ФИФА, а также руководителям всех 211 ассоциаций, которые входят в ее состав. Инфантино заявил, что намерен выяснить, получит ли отклик идея организации независимого внешнего аудита.

«Я поинтересуюсь у совета, готов ли он инициировать проведение независимого внешнего аудита действующей в ФИФА системы управления крупными стратегическими инициативами», — написал он.

Президент также отметил, что по итогам проверки хочет получить рекомендации по возможной модернизации этой системы. Кроме того, Инфантино предложил запустить ограниченный по времени консультационный процесс с участием заинтересованных сторон для обсуждения ряда важных вопросов.

Накануне он выдвинул идею о создании компании FIFA Forward Enterprise для контроля над крупными футбольными соревнованиями и привлечения 4,2 миллиарда долларов. Эта идея вызвала недовольство футбольных организаций, включая УЕФА. В ответ там заявили об утрате доверия к главе ФИФА и о планах инициировать против него уголовное преследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в УЕФА откажутся поддерживать кандидатуру Инфантино на выборах президента ФИФА в следующем году. Сама организация намерена представить своего кандидата.

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