«Очень много лжи»: Дюжев объяснил интерес к фигуре Распутина

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 19 0

Актер провел аналогию с современностью.

Фото, видео: Артем Геодакян/ТАСС; 5-tv.ru

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Дмитрий Дюжев сыграл Григория Распутина в исторической драме

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев рассказал о подготовке к роли Григория Распутина в исторической драме «Романовы: преданность и предательство». Об этом актер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма.

Дюжев отметил, что личность Григория Ефимовича требует отдельного изучения, поскольку вокруг него на протяжении многих лет создавалось множество различных мифов.

«Григорий Ефимович — отдельная личность, требующая своего изучения. Если вы меня спрашиваете о схожести, то, может быть, я приведу такой пример: ложь и клевета журналистов очень похожи — начало прошлого века и сегодняшний день. Вот в этом есть какая-то схожесть. Очень много лжи, очень много вранья», — заявил артист.

По словам Дюжева, при подготовке к роли он изучал исторические материалы и обращался к исследованиям специалистов. Актер рассказал, что основой для его работы стала книга «Реквием», созданная историками Уточкиной и Кукурузовым, которые на протяжении 25 лет собирали документы и формировали свое представление о личности Распутина.

Дюжев подчеркнул, что ему было важно разобраться в характере и судьбе исторического персонажа, поскольку, по его словам, вокруг фигуры Григория Распутина за долгое время появилось много искаженных представлений.

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