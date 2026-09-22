Звездный роддом: кто тайно родил, а кто только готовится стать мамой

Семьи российских знаменитостей продолжают радовать новостями о детях. У кого из звезд родился четвертый ребенок, а кто впервые станет мамой? Как совмещать заботу о детях с актерством и не сойти с ума? Кто из голливудских артистов недавно поделился новостями о пополнении? И почему фанаты Зендеи уже сделали ей ребенка с помощью искусственного интеллекта? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В начале осени сразу несколько популярных артистов объявили о рождении детей. Актер Станислав Бондаренко стал папой в четвертый раз. Девочку назвали Аидой.

«Я не присутствовал на родах. Это все произошло экстренно, быстро, ночью, поэтому я уже видел их только утром. Жена чувствует (себя. — Прим. ред.) хорошо», — делится артист.

Многодетный папа, у которого теперь сын и три дочери, признался, что строгость в воспитании — это не про него.

«Я вообще сам ходил, рыдал каждые полчаса. Да-да-да, папа-тряпка — это я», — говорит Станислав Бондаренко.

Стали родителями Катерина Ковальчук и Гарик Харламов. Комик теперь дважды отец, у него есть 12-летняя дочь Анастасия от актрисы Кристины Асмус. Для Ковальчук малыш стал первенцем. Радостную новость сообщил Азамат Мусагалиев. Беременность Катерина и Гарик не афишировали, но поклонникам об этом стало известно еще в марте — проговорился Денис Дорохов.

«Мы, в общем, все это пока в тайне. Дети — это прекрасно. Да, он сейчас приблизился ко мне. У меня двое», — сказал юморист.

Позже фотографиями из роддома поделилась молодая мама. Дочку назвали Алиса.

«Ой, я желаю потрясающего родительства. Я желаю Гарику бессонных ночей, чтобы, наконец, малыш оторвался за всех звезд и за всех зрителей, которых Гарик заставлял ждать», — заявляет модель Елена Кулецкая.

«Я поздравляю от всей души с любовью. Я желаю самого красивого, безопасного и наполненного любви периода. Здоровья и времени на себя», — говорит актриса Елизавета Шакира.

Скоро второй ребенок появится в семье звезды сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева. Супруги уже воспитывают сына Рэмиля, в ноябре ему исполнится четыре года. Счастливое событие произошло и в семье режиссера Сарика Андреасяна и Лизы Моряк: у пары родился сын. Актриса делилась с подписчиками фото и видео из роддома в характерной для нее юмористической манере.

«То, над чем мы шутили, произошло. 3 сентября в 22:34 появился на свет наш сын. Мы перевернули календарь и стали многодетной семьей. Берегись, бесплатная парковка», — рассказывает Лиза Моряк.

Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко и его жена Дарья стали родителями в феврале, но уже всерьез планируют следующую беременность после Нового года. Супруги сообщили об этом на дне рождения «Русского радио».

«Хотелось бы дочку, конечно. Наша мечта. У меня уже два сыночка. И лапочка-дочка должна быть», — признается жена певца Дарья Туриченко.

«Я так этого долго ждал, и я хотел, чтобы моя жизнь изменилась. Моя жизнь изменилась в лучшую сторону. Я точно знаю, что надо поддерживать свою любимую. Я точно знаю, что после родов она станет для вас еще важнее», — подчеркивает Кирилл Туриченко.

По словам певца, работать в привычном режиме и быть молодым папой сначала было непросто. Он почти не спал.

«Я в последнее время вообще за пять часов могу выспаться. Мы сейчас работаем над выходом моего нового летнего альбома, и мне надо постоянно спать. Даша это знает. Поэтому она с комнаты ушла и говорит: „Все, пиши новые песни», — рассказывает Туриченко.

Как совмещать родительство, работу и оставаться в ресурсе, точно знает опытная мама Александра Розовская. Вместе с Денисом Шведовым она воспитывает дочку и сына. И признается: погодки — это вдвойне непросто.

«Сказать как честный или как вежливый человек? Как честный: конечно, тяжело. Я вообще приветствую помощь, и когда есть возможность, чтобы кто-то поддержал, помог, кому-то делегировать, мне кажется, это нормально, это спасает. Я вообще стараюсь даже не на денек, а дня на три, например, сбегать раз в полгода просто одной в лес», — делится Александра Розовская.

Такие советы скоро пригодятся Мирославе Карпович. Недавно 40-летняя актриса рассказала в соцсетях о покупке большого автомобиля и сделала неожиданное признание.

«Учитывая, что у нас прибавление в семье, то это тоже момент, что мы все сможем расположиться — такой маленький домик на колесиках», — заявляет Мирослава Карпович.

Для звезды сериала «Папины дочки» этот год выдался насыщенным событиями: летом она вышла замуж. Своего 29-летнего избранника актриса впервые показала только после свадьбы. А теперь порадовала поклонников хорошими новостями.

43-летняя Энн Хэтэуэй объявила о третьей беременности. Опубликовала видео с округлившимся животом. У актрисы уже есть двое сыновей от мужа Адама Шульмана. И ей даже пришлось отвечать хейтерам, усомнившимся в подлинности живота.

«Волосы накладные, а живот настоящий», — уточняет Энн Хэтэуэй.

Удивила поклонников и Леди Гага. На днях ее сфотографировали на прогулке с грудным ребенком на руках. Комментариев от певицы и ее мужа Майкла Полански по этому поводу пока не было. Вирусятся в сети и фотографии беременной Зендеи.

Фанаты так сильно хотят, чтобы у актера из фильмов про Человека-паука Тома Холланда и его жены появились дети, что уже рисуют это с помощью искусственного интеллекта. И надеются, что в скором будущем кумиры воплотят их фантазии в жизнь.