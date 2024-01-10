В России планируют создать пять дивизий и одну бригаду морской пехоты

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Главком ВМФ Евменов: в РФ создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты

В России планируют создать пять дивизий и одну бригаду морской пехоты

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Преобразования планируются на среднесрочную перспективу.

В Военно-морском флоте России будут сформированы пять дивизий и бригада морской пехоты. Такое заявление сделал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в беседе с газетой «Красная звезда».

«Планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду», — сказал он.

Евменов подчеркнул, что такие изменения будут вводиться для наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил Военно-морского флота. Преобразования планируются на среднесрочную перспективу. При этом точных сроков адмирал не назвал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ предложили создать десять полностью новых дивизий: пять артиллерийских, три мотострелковые, а еще две десантно-штурмовые. В береговых войсках на базе существующих бригад появятся пять дивизий морской пехоты.

Отмечалось, что наша страна не собирается переходить на военную экономику, но паритет должен быть достигнут. Ведь «коллективный Запад» давно для себя решение принял — вести конфликт с Россией.

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