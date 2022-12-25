Ядерный щит и вся армия: как власти РФ изменят Вооруженные силы страны

Спецоперация на Украине стала самым серьезным испытанием для российской армии в современной истории. За Киевом уже не тенью маячат, а в полный рост стоят 50 стран западной коалиции: они снабжают ВСУ снарядами, техникой, амуницией, деньгами, инструкторами, наемниками.

От полномасштабного натовского вторжения останавливает только то, что у России есть ядерное оружие и Москва четко дала понять что готова применить все силы и средства для обороны. Поэтому западный блок создает дополнительные очаги напряжения вокруг российской границы. В этом году Швеция и Финляндия подали заявки в НАТО. Значит нам надо быть сильнее, чтобы достичь и целей Спецоперации, и глобальнее — добиться справедливого миропорядка. Какие преобразования ждут Вооруженные силы расскажет Антон Золотницкий.

Рабочий визит президента в Тулу

Владимир Путин лично осматривает новую партию БМП-2 с модернизированным боевым модулем. Эти машины, как и остальная продукция тульского завода Щегловский вал, скоро отправятся в войска. На совещании с руководителями ВПК президент напоминает: задача всего оборонного комплекса — быстро подстраиваться под запросы с передовой.

«Отдельный и крайне важный вопрос — это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции. Инженеры многих предприятий выезжают прямо на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй», — сказал Путин.

Работа на заводе сейчас не замирает ни на минуту — каждую единицу техники тщательно проверяют перед отправкой. Ошибки исключены, ведь цена любого изъяна слишком велика.

Посещение одного из главных оружейных центров страны, конечно, — не случайность. Выводы из противостояния с объединенной военной мощью НАТО на Украине сделаны. Сроки поставок самых востребованных образцов вооружений уже сдвинули — с 2024-го и 2025-го годов на 2023-й.

Улучшение «ядерного щита»

Глобальные вызовы требуют стратегических решений. Российская ядерная триада сейчас на пике своих возможностей и по многим параметрам не знает равных в мире. И все равно наш ядерный щит будет только совершенствоваться, об этом Владимир Путин говорил на заседании коллегии Минобороны.

«Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью „Авангард“. В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты „Сармат“. В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат-адмирал флота Советского Союза „Горшков“ с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования „Циркон“», — рассказал президент РФ.

Ничего и близко похожего у «коллективного Запада» нет. Циркон, гроза вражеского флота, летит в 9 раз быстрее скорости звука, максимальная дальность — тысяча километров. Основная ракета американской системы ПРО Aegis SM-6, уступает по всем параметрам.

Со следующего года объемы поставок «Циркона» в войска вырастут — это приказ. Работы по масштабному перевооружению вышли на крейсерскую скорость. Уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91%.

«Авиационно-стратегические ядерные силы пополнились стратегическим ракетоносцем Ту-160М и самолетом Ту-95М. В состав Военно-Морского Флота принят очередной атомный подводный крейсер проекта „Борей-А“ „Генералиссимус Суворов“, вооруженный баллистическими ракетами „Булава“», — рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Изменения в Вооруженных силах РФ

По оценке военного ведомства, за год боевые возможности наших Вооруженных Сил выросли на 13%. Но идти в ногу со временем должна не только материально-техническая часть — вся армия. А потому ее ждут структурные изменения. Например, возрождение некогда забытых формирований. На картах вновь появятся Московский и Ленинградский военные округа. Московский нужен, прежде всего, для защиты Центрального промышленного района, Ленинградский — как ответ на усиление северо-восточного фланга НАТО.

«У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны на протяжении веков, ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому ее нужно немножко „почикать“, раздробить», — уверен Владимир Путин.

Чтобы этого не случилось и нужен решительный ответ. Перемены в армии затронут не только территориальную структуру. Опыт спецоперации подсказывает — сухопутные войска должны получить больше поддержки с воздуха и работать с авиацией в тесной связке.

«Для каждой общевойсковой (танковой) армии содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации численностью 80–100 боевых вертолетов. Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации», — заявил Сергей Шойгу.

В Минобороны предлагают создать и десять полностью новых дивизий: пять артиллерийских, три мотострелковые, а еще две десантно-штурмовые. В береговых войсках на базе существующих бригад появятся пять дивизий морской пехоты.

Послесловие президента

Выступая перед офицерами, Путин отдельно подчеркнул — наша страна не собирается переходить на военную экономику, но паритет должен быть достигнут. Ведь «коллективный Запад» давно для себя решение принял — вести войну с Россией, пока Украина не истечет кровью.

«Мы всегда — вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом, я и сейчас так думаю. То, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики, а, наоборот, является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились, к дезинтеграции русского мира», — сказал президент России.

Предложения Минобороны по модернизации армии президент поддержал. Начинается большая работа. Все ресурсы для этого есть — как материальные, так и человеческие. Но главное все равно — поддержка десятков миллионов россиян.

«Вся страна смотрит на Вооруженные Силы, желает вам успехов, удачи. И мы не сомневаемся в достижении всех результатов, которые нами сформулированы, ставятся, вами же формулируются, мне докладываются. Я не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут, безусловно, достигнуты», — заключил Владимир Путин.