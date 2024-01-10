«Пела она своеобразно»: музыкальный критик Буланов сообщил о смерти Тамары Милашкиной

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 46 0

Музыкальный критик Буланов сообщил о смерти певицы Тамары Милашкиной

«Пела она своеобразно»: музыкальный критик Буланов сообщил о смерти Тамары Милашкиной

Фото: © РИА Новости / Полунин

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Последнее выступление оперной певицы состоялось 9 марта 1990 года в Большом театре

Ушла из жизни оперная певица Тамара Милашкина, ей было 89 лет. Об этом сообщил музыкальный критик Сергей Буланов в своем Telegram-канале.

«Сколько было прекрасных сопрано ее поколения, сколько появилось позже, но я всякий раз, собираясь послушать Сцену письма Татьяны или Колыбельную Волховы включаю записи именно Тамары Милашкиной. Пела она своеобразно, особенно с позиции нашего современного представления о вокале, хотя Владимир Атлантов, ее супруг, когда-то сказал, что „след Тамары в истории оперы значительнее моего“: наверное, это говорилось не без джентльменского жеста, но цель высказывания сейчас хочется поддержать и умножить», — написал пост журналист.

Кроме того, он отметил, что голос народной артистки СССР был наполнен искренностью и теплотой. Именно этим Милашкина трогала людей до глубины души. По словам Буланова, такими качествами владели лишь единицы певиц, даже в Большом театре.

Татьяна Милашкина последние тридцать лет жила в Вене — столице Австрии. У нее было бесчетное количество наград, в том числе, Орден Ленина и Орден Трудового Красного Знамени.

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