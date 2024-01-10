«По-прежнему пустота»: в Кремле не наблюдают прогресса в мирном процессе вокруг Украины

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 45 0

В Кремле не наблюдают прогресса в мирном процессе вокруг Украины

«По-прежнему пустота»: в Кремле не наблюдают прогресса в мирном процессе вокруг Украины

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Сомнения вызывают в Кремле и «формула мира» Зеленского.

Возможность мирных переговоров России и Украины прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва пока не видит намерений Киева перейти к диалогу.

«По каким-то мирным процессам — здесь по-прежнему пустота», — коротко сказал Песков.

Сомнения вызывают в Кремле и «формула мира» Зеленского, так как переговоры ведутся по ней без России в каком-то странном составе. Дмитрий Песков не нашел в ней никаких серьезных намерений.

«Де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров», — заключил Песков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru называл условия России для переговоров с Киевом.

Тема:
Спецоперация
10 янв
В Словакии отметили несостоятельность стратегии Запада по Украине
10 янв
Песков раскрыл, как часто Путин обсуждает вопросы спецоперации с Шойгу
10 янв
«Козырная карта»: почему на Западе пришли в шок от российских дронов «Куб»
10 янв
Господство на гусеницах: как танкисты армии России громят ВСУ под Северском
10 янв
Губернатор Волгоградской области сообщил о сбитом беспилотнике
10 янв
Новые Кулибины: что бойцы армии России делают с трофеями в зоне СВО
10 янв
В небе над Воронежской областью сбит беспилотник
10 янв
ВС РФ поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотников ВСУ
10 янв
«Украина в тупике»: в США заявили, что ВСУ потеряли самых опытных боевиков
10 янв
«Отдали все»: как США шантажируют Грецию, пока Зеленский терпит поражение
-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
89.39
-1.01 97.87
-1.11
Денежный магнит: 4 знака зодиака получат невероятный финансовый успех в 2...

Последние новости

21:05
В Словакии отметили несостоятельность стратегии Запада по Украине
20:50
На границе Приднестровья и Украины произошел инцидент с применением оружия
20:31
Песков раскрыл, как часто Путин обсуждает вопросы спецоперации с Шойгу
20:19
В Болгарии намерены демонтировать памятник советскому солдату «Алеша»
20:12
Гендиректор РФПИ призвал инвестировать в добывающую отрасль совместно с РФ
20:10
Сколько можно пить: какая вода приводит к появлению камней в почках

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
«Козырная карта»: почему на Западе пришли в шок от российских дронов «Куб»
«Встанет вопрос о существовании»: во сколько миру обойдется конфликт на Тайване
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса