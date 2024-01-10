«По-прежнему пустота»: в Кремле не наблюдают прогресса в мирном процессе вокруг Украины

Сомнения вызывают в Кремле и «формула мира» Зеленского.

Возможность мирных переговоров России и Украины прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва пока не видит намерений Киева перейти к диалогу.

«По каким-то мирным процессам — здесь по-прежнему пустота», — коротко сказал Песков.

Сомнения вызывают в Кремле и «формула мира» Зеленского, так как переговоры ведутся по ней без России в каком-то странном составе. Дмитрий Песков не нашел в ней никаких серьезных намерений.

«Де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров», — заключил Песков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru называл условия России для переговоров с Киевом.