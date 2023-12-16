Люди хотят вернуться в Россию: Сальдо назвал условия для переговоров с Киевом

Сальдо: мирные переговоры с Украиной возможны только на условиях России
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
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До этого в МИД оценили шансы такого же диалога.
Мирные переговоры с Украины состоятся только на условиях России. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
«Если и переговоры, то на наших условиях… Поэтому условие с нашей стороны может быть только одно: полная, абсолютно полная капитуляция, демилитаризация, возвращение всех тех территорий исконно русских», — сказал он.
Сальдо уточнил, что речь идет о территориях, которые были в составе РФ и сейчас хотят вернуться.
Губернатор также заявил: заранее выставленные условия не являются переговорами, и они не нужны России. Он напомнил о минских переговорах, которые проводились с целью растянуть время и дать НАТО возможность вооружить обучить украинских боевиков.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.
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После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель МИД РФ Мария Захарова оценила шансы диалога с Украиной на условиях Киева.
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