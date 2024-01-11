В результате украинского обстрела в Горловке погиб местный житель

Эфирная новость 41 0

Жилые дома получили серьезные повреждения.

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

ВСУ снова атаковали Горловку из крупнокалиберной артиллерии. Жертвой ракетных ударов стал 40-летний мирный житель. Как заявили в ДНР, украинские войска выпустили по городу не менее пяти снарядов из РСЗО.

В ходе атаки были разбиты несколько автомобилей. Повреждения получили фасады и крыши жилых домов. В одном из дворов от разорвавшегося боеприпаса образовалась огромная воронка.

Еще раньше украинские войска атаковали Донецк. С беспилотника боевики сбросили три боеприпаса на Кировский район города. Ранения получила женщина.

-9° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.39
-1.01 97.87
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:12
Путин назвал временной высокую ключевую ставку Центробанка
9:05
«Монолог с возмущениями»: кому и сколько задолжала Анастасия Волочкова
8:44
Смертоносная угроза: почему ВСУ стоит больше всего опасаться «Ланцетов»
8:32
Верят и боятся: как пенсионеров обманывают в частных клиниках
8:23
Развод и тихая старость: куда пропал актер Александр Балуев
8:03
Каждая вторая банка — подделка: как найти качественное моторное масло среди гор контрафакта

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
«Были жалобы от неравнодушных»: к блогеру Косенко пришли врачи и соцработники
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса