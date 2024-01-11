Теплый прием: 100 белгородских детей приехали в Воронеж
100 белгородских детей приехали в Воронеж
Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Ближайшие три недели они проведут в оздоровительном лагере.
Первая группа школьников приехала на отдых в Воронеж из Белгорода. С декабря он не один раз подвергся массированным обстрелам со стороны ВСУ. Около сотни учащихся, с первого по четвертый классы, ближайшие три недели проведут в оздоровительном лагере. Для детей организована культурная и образовательная программа. Кроме того, они постоянно находятся на связи с родителями.
Массированные обстрелы Белгорода со стороны ВСУ начались в канун Нового года. Помимо Воронежа, белгородских детей примут также Калужская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Липецкая и Пензенская области.
Читайте также
93%
-1.01 97.87
-1.11
Нашли ошибку?