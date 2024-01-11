Теплый прием: 100 белгородских детей приехали в Воронеж

Ближайшие три недели они проведут в оздоровительном лагере.

Первая группа школьников приехала на отдых в Воронеж из Белгорода. С декабря он не один раз подвергся массированным обстрелам со стороны ВСУ. Около сотни учащихся, с первого по четвертый классы, ближайшие три недели проведут в оздоровительном лагере. Для детей организована культурная и образовательная программа. Кроме того, они постоянно находятся на связи с родителями.

Массированные обстрелы Белгорода со стороны ВСУ начались в канун Нового года. Помимо Воронежа, белгородских детей примут также Калужская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Липецкая и Пензенская области.