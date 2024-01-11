«Есть чем заменить»: в Госдуме назвали аналоги «Википедии»

Сайт одного из них в полномасштабной версии заработает уже скоро.

Русскоязычную версию «Википедии» могут заблокировать в ближайшее время, но ее есть чем заменить. В беседе с URA.RU замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев назвал несколько альтернатив сайту.

В первую очередь он отметил, что «Википедия» превратилась в информационное оружие, которым манипулируют общественным сознанием. Ведь редакторы правят материал, исходя из идеологических и манипулятивных установок.

«У нас отдельно действует при обществе „Знание“ ресурс Znanium, который тоже пишет научные статьи энциклопедического характера, и он есть в сети. Ну и вот мы сейчас посмотрим на „Рувики“. Было бы хорошо, чтобы они предоставляли объективную информацию, и наши поисковики выдавали их на первых позициях», — отметил депутат.

К слову, сайт «Рувики» уже завершил бета-тестирование и скоро запустится в полномасштабной версии. Там можно будет увидеть персонализацию контента, тематические подборки, аудиопересказ, статьи, видео и подкасты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в полном объеме заработает российский аналог «Википедии».