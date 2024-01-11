Снова передумала? Агата Муцениеце подала на Павла Прилучного новый иск

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 34 0

Агата Муцениеце подала на Павла Прилучного новый иск по алиментам

Снова передумала? Агата Муцениеце подала на Павла Прилучного новый иск

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Бывшие супруги развелись почти четыре года назад, но до сих пор не могут наладить нормальные отношения.

Агата Муцениеце подала новый иск на Павла Прилучного. Как сообщает издание StarHit.ru, актриса снова требует с бывшего мужа алименты и хочет расторгнуть нотариальное соглашение.

Артистка обратилась в суд еще 25 декабря 2023-го, однако зарегистрирован и взят в работу иск уже в наступившем году. Муцениеце просит назначить Прилучному алименты в размере трети всех его доходов вплоть до 2031-го — когда старшему ребенку Тимофею исполнится 18 лет. После сумма должна будет уменьшиться до 25%.

Что касается нотариально заверенного документа, подписанного бывшими супругами после развода, актриса считает его условия несправедливыми. По некоторым данным, речь идет от 100 тысячах рублей ежемесячно на обоих детей. Муцениеце посчитала, что Прилучный может и должен платить больше.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году. Процесс сопровождался скандалом, актриса не раз обвиняла бывшего в злоупотреблении спиртным, агрессии, намекала даже на домашнее насилие. Уже после развода бывшая возлюбленные прошли несколько судов, инициатором которых являлась Муцениеце: артистка выписала «мажора» из своей квартиры в центре Москвы, требовала взыскать с него расходы на адвокатов, а после обвинила экс-мужа в неуплате алиментов.

В 2022-м Прилучный женился на коллеге Зепюр Брутян. Новая избранница нашла общий язык с детьми артиста. В новой семье подрастает сын Микаэль, который появился на свет в конце апреля прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем дети Павла Прилучного ходят к психологу.

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