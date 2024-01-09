Проблемы в семье? Зачем дети Павла Прилучного ходят к психологу

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Муцениеце рассказала, что ее дети от Прилучного ходят к психологу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Instagram* / agataagata; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что происходит с наследниками знаменитости?

Дети актрисы Агаты Муцениеце от Павла Прилучного ходят к психологу. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге.

«И у меня были в жизни сложные ситуации, когда я думала, что без помощи специалиста не справлюсь. Мои дети сейчас, кстати, оба ходят к психологам», — поделилась звезда.

Артистка не стала уточнять, что стало причиной такого решения. Она также добавила, что сама намерена получить образование в этой области.

На то, как отмечается, есть несколько причин. Во-первых, знания помогут ей лучше вживаться в образы экранных героев, а, во-вторых, психологическое образование пригодится Муцениеце в воспитательном процессе.

Слепой Венес и ветреная Муцениеце предстали в спектакле «Эти свободные бабочки»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце начала приводить себя в форму после новогодних праздников. Артистка призналась, что занимается бегом и работает на тренажерах до седьмого пота.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:36
«Ветхое состояние»: Песков заявил о титанических усилиях для обновления системы ЖКХ
12:35
На Ставрополье во время поисков пропавшей без вести женщины нашли три трупа
12:33
Умер заслуженный тренер России по спортивному ориентированию
12:32
Не удалось замаскироваться: как российские «Акации» уничтожили опорные пункты ВСУ
12:21
Пугающие цифры: в России резко вырос уровень заболеваемости гриппом
12:20
Россияне стали лидерами по туристическим поездкам в Казахстан в 2023 году

Сейчас читают

Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию
Нумеролог: «Люди, у которых в 2024 году агрессия будет превалировать над любовью, сильно пострадают»
Психолог объяснил родителям, как правильно наказывать детей
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса