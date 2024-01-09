Проблемы в семье? Зачем дети Павла Прилучного ходят к психологу

Что происходит с наследниками знаменитости?

Дети актрисы Агаты Муцениеце от Павла Прилучного ходят к психологу. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге.

«И у меня были в жизни сложные ситуации, когда я думала, что без помощи специалиста не справлюсь. Мои дети сейчас, кстати, оба ходят к психологам», — поделилась звезда.

Артистка не стала уточнять, что стало причиной такого решения. Она также добавила, что сама намерена получить образование в этой области.

На то, как отмечается, есть несколько причин. Во-первых, знания помогут ей лучше вживаться в образы экранных героев, а, во-вторых, психологическое образование пригодится Муцениеце в воспитательном процессе.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце начала приводить себя в форму после новогодних праздников. Артистка призналась, что занимается бегом и работает на тренажерах до седьмого пота.

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