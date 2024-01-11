Замглавы Барнаула задержали по подозрению в получении взятки

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Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

Расследуется уголовное дело и в отношении предпринимателя, который дал деньги чиновнику.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Правоохранители задержали замглавы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в Telegram-канал сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В 2020 году он занимал пост председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. По данным следствия, на этой должности он через посредника получил взятку в размере двух миллионов рублей от предпринимателя, который оказывает услуги пассажирских перевозок.

Взятка была дана за общее покровительство предприятий предпринимателя, а также за обеспечение возможности без препятствий осуществлять пассажироперевозки вне автобусных маршрутов. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Алтайскому краю.

«Следователями СКР и сотрудниками ФСБ проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — отмечается в сообщении.

Следователи намерены направить в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Кроме того, сейчас расследуется уголовное дело в отношении предпринимателя, который дал взятку. Оно было возбуждено ранее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двум офицерам ФСБ предъявлено обвинение во взятке в 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика в Москве. Они признали свою вину, но не согласились с квалификацией вменяемого им следствием преступления.

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