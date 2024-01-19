«У всех нас одна цель»: Харатьян рассказал, о чем мечтает больше всего

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 899 0

Дмитрий Харатьян мечтает, чтобы вызов, который приняла Россия, завершился миром

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Артист уверен, что человечеством движут вера, надежда и любовь.

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко признался, что больше всего мечтает о мире в результате того вызова, который сейчас принимает Россия.

«Мне кажется, сейчас у нас всех одна цель. Понятно, что есть творческие цели, актерские задачи, но в целом, глобально, я все равно понимаю, что все мы хотим решения самого главного вопроса, который стоит перед нашим государством. Чтобы этот вызов, который мы сейчас принимаем, завершился миром для всех. Наверное, это самое главное, о чем я мечтаю и хочу, чтобы это случилось как можно быстрее», — сказал артист.

Звезда «Гардемаринов» добавил, что хочет для всех справедливости, веры, надежды и любви. По его мнению, именно эти добродетели движут людьми.

Полное интервью с Дмитрием Харатьяном в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дмитрий Харатьян отозвался о съемках у режиссера Светланы Дружининой в фильме «Гардемарины. 1787».

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