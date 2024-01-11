Экс-депутат Рады заявил, что Белый дом покрывает украинских коррупционеров

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Деркач: Белый дом покрывает украинских коррупционеров

Экс-депутат Рады заявил, что Белый дом покрывает украинских коррупционеров

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

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Администрация президента США умышленно сдерживает антикоррупционные расследования в стране.

Белый дом занимается покрывательством всех украинских политиков, замешанных в коррупции. Об этом бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил в беседе с американской журналисткой Симоной Пападопулос.

В интервью, опубликованном в социальной сети X, Деркач раскрыл членов «организованной преступной группировки». По его словам, в ней состоят президент США Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд. Сокрывал украинских коррупционеров, в том числе, заместитель помощника госсекретаря США в европейском и евразийском бюро Джордж Кент. Ворованные деньги попадали в кошельки к политикам через, так называемые, компании-прокладки.

Среди тех, кого покрывала администрация Джо Байдена, Деркач назвал бывшего президента Украины Пера Порошенко и весь его офис. По словам бывшего украинского депутата, США намерено сдерживают антикоррупционные расследования на Украине.

Деркач также добавил, что расследование конгресса США подтвердило информацию о коррупции на Украине со стороны семьи американского президента. Он отметил, что основным свидетелем по двум импичментам в Соединенных Штатах проходит экс-генеральный прокурор Виктор Шокин, который стал «предметом торга» между украинской и американской сторонами.

Экс-депутат Рады в заключение назвал действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Порошенко «заложниками со стокгольмским синдромом».

Ранее 5-tv.ru писал, как советники Зеленского становятся олигархами.

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