«Он ждал»: какими были последние дни жизни Юрия Соломина

Артист ушел из жизни 11 января, ему было 88 лет.

Народный артист СССР Юрий Соломин, умерший 11 января, скончался во сне. Об этом изданию KP.RU рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

В Малом театре он служил на протяжении 65 лет. Начиная с эпизодических ролей, актер благодаря таланту смог подняться на вершины, сперва став ведущим в труппе, а позже — и художественным руководителем.

«Позавчера он вернулся домой из больницы. Был довольный, счастливый. Вчера уснул, а утром не проснулся — все случилось во сне. Такое впечатление, он хотел, ждал, чтобы это случилось дома», — говорит Михайлова.

При этом она отметила, что преемника 88-летний режиссер себе назначить не успел. Недавно Соломин пережил ишемический инсульт и позднее был выписан из больницы.

Ранее 5-tv.ru называл дату и место прощания с Юрием Соломиным.