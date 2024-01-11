Журналисты передачи РЕН ТВ «Наука и техника» получили премию правительства РФ
Достаточно «молодую» программу РЕН ТВ отметили престижной премией.
Фото, видео: Астахов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
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В Москве сегодня вручили премии правительства в области СМИ за прошедший год. Награда присуждается журналистам за значительные профессиональные достижения. Среди номинантов оказались наши коллеги с телеканала РЕН ТВ.
«Честно говоря, конечно, мы не ожидали такого уважения к нашей работе, все же у нас молодая программа. Но удивительным образом наш труд оценили. Конечно, это премия — заслуга всего коллектива», — рассказал ведущий программы «Наука и техника» на РЕН ТВ Михаил Борзенков.
«Самое главное, мне кажется, в нашей программе, что мы показываем всему миру, что российская наука есть, российские ученые по-прежнему гениальны», — отметила руководитель программы «Наука и техника» на РЕН ТВ Юлия Засько.
Всего премий были удостоены 66 лауреатов.
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