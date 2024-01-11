Журналисты передачи РЕН ТВ «Наука и техника» получили премию правительства РФ

Эфирная новость 21 0

Достаточно «молодую» программу РЕН ТВ отметили престижной премией.

Фото, видео: Астахов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Москве сегодня вручили премии правительства в области СМИ за прошедший год. Награда присуждается журналистам за значительные профессиональные достижения. Среди номинантов оказались наши коллеги с телеканала РЕН ТВ.

«Честно говоря, конечно, мы не ожидали такого уважения к нашей работе, все же у нас молодая программа. Но удивительным образом наш труд оценили. Конечно, это премия — заслуга всего коллектива», — рассказал ведущий программы «Наука и техника» на РЕН ТВ Михаил Борзенков.

«Самое главное, мне кажется, в нашей программе, что мы показываем всему миру, что российская наука есть, российские ученые по-прежнему гениальны», — отметила руководитель программы «Наука и техника» на РЕН ТВ Юлия Засько.

Всего премий были удостоены 66 лауреатов.

-2° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.78
-0.61 97.54
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:41
«Я пыталась его спасти»: бывшая жена Серова скандально рассталась со вторым мужем
21:25
Журналисты передачи РЕН ТВ «Наука и техника» получили премию правительства РФ
21:03
Экс-разведчик Риттер: США используют украинских националистов со времен ВОВ
20:47
«Так гриппом я не болела»: в России начали отменять концерты Ваенги
20:33
«Идеальные условия для США»: как Украина превратилась в эталон коррупции
20:15
«Он ждал»: какими были последние дни жизни Юрия Соломина

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса