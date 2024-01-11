Боевику ВСУ вынесли приговор за пытки и убийство российского бойца

Заочный приговор вынес суд ДНР украинскому солдату за жестокую расправу над пленным.

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил боевика ВСУ к 28 годам колонии строгого режима. Украинский националист пытал, а затем убил российского военного, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что 29 марта 2022 года военнослужащий Вооруженных сил Украины Зажиренко нашел раненного российского бойца на одной из улиц Мариуполя. Пострадавший россиянин был безоружен, но это не остановило противника. Украинский неонацист перенес раненного в ближайший дом и подверг его пыткам в надежде вызнать информацию о расположении российских войск. После выстрелил полуживому российскому бойцу в висок.

«Приговором суда Зажиренко назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима (заочно). Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении СК РФ.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как пленный солдат ВСУ рассказал об алкоголиках в рядах украинских боевиков.