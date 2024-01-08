Киевский режим мобилизует всех — и зависимых от вредных привычек, и многодетных, и карликов, и инвалидов.

После мобилизации карликов и инвалидов украинские военкомы начали вручать повестки алкоголикам и многодетным отцам. Об этом рассказал сотрудникам Министерства обороны России украинский военнопленный с позывным Рыбак.

«Вылавливают всех подряд. В магазине утром стоят те, кто любят выпить, похмелиться, сам еле стоит — всех загребли, там рядом село, никого нет. Им бы лишь поймать и отправить, дальше не интересно, галочку поставил», — пожаловался боевик.

Военный также рассказал, что на Украине не осталось желающих подвергаться мобилизации и участвовать в боевых действиях. Кроме того, в рядах ВСУ, помимо катастрофического недостатка кадров, есть еще одна проблема — отвратительная подготовка военных операций командирами.

Рыбак вспомнил то, как попал в плен, его руководители заявили, что на позициях все чисто, можно выдвигаться в путь, а по факту соврали, отправив подразделение без необходимого вооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ потеряли уже полмиллиона солдат. Об этом заявил Юрий Луценко — бывший генеральный прокурор Украины. Он отметил, что украинцам необходимо знать реальное количество потерь. Чтобы не допускать народных волнений, Банковая тщательно скрывает эти данные.