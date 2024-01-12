Еврокомиссия готова уступить Венгрии ради помощи Украине

FT: ради согласия Венгрии Еврокомиссия введет ежегодный аудит помощи Украине
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska
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Согласится ли Виктор Орбан на новые условия?
Чтобы добиться выделения Украине очередного транша в размере 50 миллиардов евро, Еврокомиссия готова пойти на некоторые уступки Венгрии. К примеру, дипломаты могут согласовать ежегодный аудит помощи. Такой новостью поделилась газета Financial Times.
На минувшем саммите в Брюсселе премьер-минстр Виктор Орбан наложил вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы. Чтобы политик пересмотрел свое решение, остальные дипломаты согласились на ряд уступок. В частности, они намерены пересмотреть четырехлетний пакет помощи в 2025 году. Финансы будут выделяться только в том случае, если страна действительно в них нуждается, а также выполнила требования Евросоюза. Также по новым правилам аудит финансовой поддержки будет проводиться на ежегодной основе, и любая страна сможет высказать свои опасения, затормозив процесс.
Сам Орбан пока никак не прокомментировал ситуацию. Однако, по словам источников, такой вариант может его устроить.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине. Страна заблокировала восьмой транш военной помощи киевскому режиму.
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