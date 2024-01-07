Свято место пусто не бывает: кто возглавит Евросовет после ухода Мишеля

|
Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Politico: Виктор Орбан может занять пост главы Евросовета

Свято место пусто не бывает: кто возглавит Евросовет после ухода Мишеля

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Как на нового председателя отреагируют в Европе?

Должность председателя Европейского совета после досрочного ухода нынешнего главы Шарля Мишеля может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Такое предположение публикует Politico.

«Лидерам ЕС придется быстро договориться о преемнике на освободившийся пост в Совете. Если они этого не сделают, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна примет председательство в Совете ЕС в июле, будет руководить встречами», — говорится в публикации.

Причем такое председательства считается в Европе нежелательным. Причина кроется в том числе и в позиции Орбана по конфликту на Украине.

Следует напомнить, что Будапешт ранее заблокировал восьмой транш военной помощи Киеву, который выделяется из Европейского фонда мира. Еще Венгрия не поддержала выделение Украине пакетов военной и макрофинансовой помощи, рассчитанных до 2027 года. Орбан также выступал против переговоров на тему присоединения Незалежной к Евросоюзу.

Путин поздравил с Новым годом из лидеров Евросоюза только Орбана и Вучича

Утром 7 января Шарль Мишель объявил о досрочном уходе с поста и планах участвовать в выборах в Европарламенте. Он намерен заняться разработкой реформы ЕС, которая, по его словам, должна сделать организацию более эффективной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия требует ЕС не помогать Украине следующие пять лет.

-23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
С головой в омут чувств: пяти знакам несказанно повезет в любви в 2024 го...

Последние новости

19:21
В СК поручили возбудить уголовное дело из-за нападения на бойца СВО
19:00
Свято место пусто не бывает: кто возглавит Евросовет после ухода Мишеля
18:39
«Вся моя жизнь была для нее»: у Натальи Штурм умерла мама
18:21
Экс-генпрокурор Украины Луценко: ВСУ потеряли уже полмиллиона солдат
18:03
В Москве задержали блогера за оскорбления русских девушек в видеороликах
17:45
Без шансов: как ВСУ пытались сбить ракеты РФ, способные потопить боевой корабль

Сейчас читают

Неожиданная статистика: названы причины плохого настроения зимой
«Почему Господь забрал так рано?»: мама умершей спортсменки Середы раскрыла тайну ее смерти
«Как в сказке» — вдова погибшего в СВО военного Махонина о встрече с Путиным
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса