Свято место пусто не бывает: кто возглавит Евросовет после ухода Мишеля

Как на нового председателя отреагируют в Европе?

Должность председателя Европейского совета после досрочного ухода нынешнего главы Шарля Мишеля может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Такое предположение публикует Politico.

«Лидерам ЕС придется быстро договориться о преемнике на освободившийся пост в Совете. Если они этого не сделают, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна примет председательство в Совете ЕС в июле, будет руководить встречами», — говорится в публикации.

Причем такое председательства считается в Европе нежелательным. Причина кроется в том числе и в позиции Орбана по конфликту на Украине.

Следует напомнить, что Будапешт ранее заблокировал восьмой транш военной помощи Киеву, который выделяется из Европейского фонда мира. Еще Венгрия не поддержала выделение Украине пакетов военной и макрофинансовой помощи, рассчитанных до 2027 года. Орбан также выступал против переговоров на тему присоединения Незалежной к Евросоюзу.

Путин поздравил с Новым годом из лидеров Евросоюза только Орбана и Вучича

Утром 7 января Шарль Мишель объявил о досрочном уходе с поста и планах участвовать в выборах в Европарламенте. Он намерен заняться разработкой реформы ЕС, которая, по его словам, должна сделать организацию более эффективной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия требует ЕС не помогать Украине следующие пять лет.