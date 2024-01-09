«На практике»: Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине

Какие для Будапешта плюсы в этом плане предусмотрел Орбан?

Будапешт может снять свое вето, но при условии, что Евросовет будет ежегодно пересматривать предоставление денежной помощи Украине. И в этом есть определенные плюсы для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает Politico.

«На практике это дало бы Орбану возможность каждый год блокировать финансирование ЕС для Украины — или получить уступки от Брюсселя за отказ от его вето», — отмечается в статье.

Венгрия заблокировала восьмой транш военной помощи киевскому режиму, который выделяется из Европейского фонда мира. Также страна не поддержала выделение Украине пакетов военной и макрофинансовой помощи, рассчитанных до 2027 года. Даже появились сообщения о том, что ЕС готовит запасной план для Киева на 20 миллиардов евро.

Орбан также выступал против переговоров по поводу членства Украины в ЕС. Он заверил, что при его правительстве Киев не будет финансироваться за счет венгерских налогоплательщиков. Однако переговоры по рекомендации Еврокомиссии были начаты. Орбан не принимал участия в принятии решения.

На днях Шарль Мишель объявил о досрочном уходе с поста и планах участвовать в выборах в Европарламенте. Он намерен заняться разработкой реформы ЕС, которая, по его словам, должна сделать организацию более эффективной. Теперь на Западе боятся, что пост главы Евросовета займет Виктор Орбан.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕК готовит альтернативы при провале переговоров по финансированию Украины.