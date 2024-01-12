Гарантийный осмотр: россияне получат еще больше бесплатных услуг по ОМС

Акцент в ближайшее время сделают на диспансеризации и лечении онкологических заболеваний.

По полису ОМС можно будет получить еще больше бесплатных услуг. В России утвердили новую программу гарантированной медпомощи на три года!

Как пишут «Известия», в пакет бесплатных услуг впервые включили психологическую помощь в поликлиниках и продолжительную реабилитацию участников спецоперации.

В списке также диспансеризация для будущих родителей и тестирование на наличие антител к гепатиту С. По полису ОМС смогут пройти дополнительное обследование и те, кто переболел коронавирусом.

Предполагается, что общий объем плановых осмотров до 2027 года вырастет почти на 17%.