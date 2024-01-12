«Нездоровая» причина: Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста

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Алина Крылова
Алина Крылова 6 374 0

Лера Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста

«Нездоровая» причина: Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Супруги вместе воспитывают дочь Машу.

Телеведущая Лера Кудрявцева приняла решение уйти от мужа-хоккеиста. С соответствующим заявлением знаменитость, два года назад ставшая бабушкой, вышла в социальных сетях.

Около десяти лет назад 52-летняя блондинка нашла личное счастье в отношениях с хоккеистом Игорем Макаровым. Ни разница в возрасте, ни разница взглядов не заставили знаменитость передумать. А еще спустя несколько лет на свет появилась общая дочь знаменитостей, Маша.

Теперь же стало известно, что Кудрявцева разъехалась с некогда любимым мужчиной. Предварительной причиной принятого решения стал алкоголь, сообщила она.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала она, но подробностей не раскрыла.

Сам Макаров пока хранит молчание. С кем останется дочь, пока остается неизвестным.

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