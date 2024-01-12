«Нездоровая» причина: Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста
Лера Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
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Супруги вместе воспитывают дочь Машу.
Телеведущая Лера Кудрявцева приняла решение уйти от мужа-хоккеиста. С соответствующим заявлением знаменитость, два года назад ставшая бабушкой, вышла в социальных сетях.
Около десяти лет назад 52-летняя блондинка нашла личное счастье в отношениях с хоккеистом Игорем Макаровым. Ни разница в возрасте, ни разница взглядов не заставили знаменитость передумать. А еще спустя несколько лет на свет появилась общая дочь знаменитостей, Маша.
Теперь же стало известно, что Кудрявцева разъехалась с некогда любимым мужчиной. Предварительной причиной принятого решения стал алкоголь, сообщила она.
«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала она, но подробностей не раскрыла.
Сам Макаров пока хранит молчание. С кем останется дочь, пока остается неизвестным.
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