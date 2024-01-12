«Глубокая кома»: состояние попавшего под машину поэта Рубинштейна ухудшилось

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 237 0

Попавший под колеса машины поэт Рубинштейн находится в глубокой коме

«Глубокая кома»: состояние попавшего под машину поэта Рубинштейна ухудшилось

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

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У журналиста выявили сильную гематому головного мозга в острейшей стадии, раздробление таза, а также переломы скуловой и височной костей. Поэт дышит через трубку.

Шансы выжить и вернуться к привычной жизни у поэта Льва Рубинштейна стремительно тают. Врачи оценивают состояние журналиста как неутешительное.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru источник в медицинских кругах раскрыл новые подробности состояния известного поэта. Так, по словам врача, знакомого с ситуацией, Рубинштейн находится в глубокой коме, деятеля искусств подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас поэт получает все необходимое лечение.

«Состояние крайне тяжелое, глубокая кома, на ИВЛ, находится в интенсивной терапии», — сообщает он.

Тем временем, медики подчеркивают: поправиться деятель культуры в ближайшие недели вряд ли сможет. У журналиста выявили сильную гематому головного мозга в острейшей стадии, раздробление таза, а также переломы скуловой и височной костей. Его состояние усугубляет хроническая болезнь легких: Рубинштейн дышит через специальную трубку, а полезные вещества поступают в его организм через катетер.  Здоровье журналиста контролируют врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 

В отношении предполагаемого виновника аварии, 63-летнего водителя, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до двух лет лишения свободы. 

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях уголовного дела, возбужденного после ДТП с участием Льва Рубинштейна

 

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