Рейдерство и кража: Россия ответит на конфискацию «Дома Москвы» в Латвии

Решение передать российское здание в собственность латвийского государства было принято на законодательном уровне.

Россия расценивает решение Латвии о конфискации культурного центра «Дом Москвы» как рейдерство и кражу в государственном масштабе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне, 11 января, сейм Латвии принял закон о конфискации здания «Дома Москвы» в центре Риги, которое принадлежит России. Здание будет передано в государственную собственность.

«Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии», — ответила на это решение Захарова.

Дипломат подчеркнула, что такие действия попирают нормы международного права, которые гарантируют неприкосновенность собственности других стран. В связи с этим, по словам Захаровой, ответственность за такие беззакония полностью лежит на властях Латвии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по сообщению российского посольства, конфискация «Дома Москвы» в Латвии является произволом и грабежом.