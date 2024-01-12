«Простое послание»: Сунак объяснил свой визит в Киев

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Сунак прибыл в Киев и заявил, что поддержка Британии не ослабнет

«Простое послание»: Сунак объяснил свой визит в Киев

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«Я нахожусь на Украине, чтобы передать простое послание: наша поддержка не может и не будет ослабевать», — написал он.

Сунак также добавил, обращаясь ко всем украинцам, что Лондон будет с ними столько, сколько потребуется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сунак и президент Незалежной Владимир Зеленский подпишут 12 января «историческое соглашения» по безопасности.

Россия тем временем продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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