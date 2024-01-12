«Простое послание»: Сунак объяснил свой визит в Киев

Сунак прибыл в Киев и заявил, что поддержка Британии не ослабнет
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
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С какой целью британский премьер встретится с Зеленским?
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.
«Я нахожусь на Украине, чтобы передать простое послание: наша поддержка не может и не будет ослабевать», — написал он.
Сунак также добавил, обращаясь ко всем украинцам, что Лондон будет с ними столько, сколько потребуется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сунак и президент Незалежной Владимир Зеленский подпишут 12 января «историческое соглашения» по безопасности.
Россия тем временем продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
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