«Знаковое» событие: Сунак и Зеленский подпишут в Киеве «историческое соглашение»

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Евгения Романова
Евгения Романова 132 0

Лондон анонсировал подписание с Киевом исторического соглашения по безопасности

«Знаковое» событие: Сунак и Зеленский подпишут в Киеве «историческое соглашение»

Фото: Zuma / ТАСС

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Британский премьер также приедет в Незалежную, чтобы проспонсировать киевский режим.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приедет в Киев 12 января для подписания с президентом Украины Владимиром Зеленским «исторического соглашения». Об этом сообщает пресс-служба правительства королевства.

«Премьер-министр и президент (Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский подпишут историческое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности», — говорится в сообщении.

Лондон станет первым из союзников по «Большой семерке», который заключит конкретное соглашение о гарантиях безопасности, обещанные странами G7 на саммите НАТО в прошлом году. Это «знаковое» событие должно стать первым шагов в развитии партнерства Украины и Британии, отметили в кабмине.

Отмечается, что соглашение официально закрепляет ряд мер поддержки, которые Британия продолжит оказывать безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в обороно-промышленной сфере.

Кроме того, Сунак приедет в Киев с целью предоставить Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,184 миллиарда долларов).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Британии назвали раздел Украины единственным верным решением. Дело в том, что, несмотря на регулярную поддержку киевского режима, в Европе и США не заинтересованы в полномасштабном конфликте с Россией.

Россия тем временем продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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