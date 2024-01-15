«На разрыв аорты»: Андрей Чадов назвал лучшие за последние годы фильм и актера

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 14 0

Андрея Чадова потрясли фильм «Кит» и мастерство актера Брендана Фрейзера

Фото, видео: Кадр из к/ф « Кит», реж. Даррен Аронофски, 2022 г.; 5-tv.ru

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Звезда фильма «Живой» назвал игру американского коллеги в картине гениальной.

Драма «Кит» с Бренданом Фрейзером в главной роли стала настоящим потрясением для российского актера театра и кино Андрея Чадова. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко на 18-м международном кинофестивале «В кругу семьи».

«Это круто, катарсис в конце, тема прощения, покаяния. Фильм идет почти три часа, и это нужно смотреть. В конце просто на разрыв аорты сцена. И конечно, главного героя он (Фрейзер — Прим. ред.) сыграл гениально», — восхитился Чадов.

Фильм «Кит» 2022 года повествует о страдающем ожирением преподавателе английского языка, который на пороге смерти пытается наладить отношения с брошенной им несколько лет назад дочерью-подростком. Играющий главного героя Фрейзер получил «Оскар» за эту работу.

Андрей Чадов в интервью 5-tv.ru также рассказал, как сделал предложение своей супруге, когда и сколько планирует детей, скучает ли по кино и чем ему дорог театр, а также о развитии киноиндустрии в России, и как встретил начало спецоперации по защите Донбасса в США.

Полное интервью с актером Андреем Чадовым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем Андрея Чадова до глубины души потряс спектакль детей с ДЦП.

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