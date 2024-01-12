«Мы не знаем, что будет дальше»: при жизни Юрий Соломин не назвал преемника

Руководитель Малого театра умер на 89-м году жизни.

Перед своей смертью художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин не успел объявить собственного приемника. Таким заявлением поделилась директор учреждения Тамара Михайлова в беседе с KP.RU.

По словам женщины, актеры находятся в полной растерянности. Они не представляют свою жизнь без народного артиста СССР. Однако в настоящий момент театр продолжает работать.

«Уже бывало: ему становилось то хуже, то лучше. Но всегда обходилось. Позавчера он вернулся домой из больницы. Был довольный, счастливый. <…> Мы не знаем, что будет дальше. Театр работает. Но есть администрация в лице Министерства культуры РФ, этот вопрос будут решать там», — отметила Михайлова.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соломин умер на 89-м году жизни. Прощание пройдет в понедельник, 15 января, в Малом театре. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище. Соломин хотел быть похороненным рядом с женой.