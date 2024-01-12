Игорь Николаев показал, как выглядит без усов

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 66 0

Игорь Николаев показал черно-белое фото, на котором позирует без усов

Игорь Николаев показал, как выглядит без усов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитый исполнитель много лет не меняет имидж, где растительность на лице является неизменным атрибутом.

Российский певец Игорь Николаев, кажется, всю свою жизнь придерживается определенного образа, который невозможно представить без пышных усов. Однако недавно на шоу одного из федеральных каналов исполнитель удивил публику, показав свое старое фото без обязательного атрибута.

Игорь Николаев принес с собой черно-белую фотографию. В кадре совсем еще молодой певец стоит на фоне листвы и без улыбки смотрит в объектив. Помимо отсутствия усов, зрители обратили внимание и на волосы исполнителя, которые раньше были заметно короче.

Публика оценила вид молодого Николаева, отметив, что артисту ужасно шло был гладко выбритым. А некоторые и вовсе посоветовали ему попробовать вернут прежний имидж, ну или хотя бы поэкспериментировать над привычным образом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николаев появился в компании другой женщины.

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