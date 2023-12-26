Новые «дельфин и русалка»? Николаев появился в компании другой женщины

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Рита Миронова
Рита Миронова 21 0

Игорь Николаев поздравил с днем рождения Александру Воробьеву

Новые «дельфин и русалка»? Николаев появился в компании другой женщины

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Вокруг брака звезды появляется все больше слухов — неужели в их семье случился разлад?

Игорь Николаев, недавно перенесший операцию на сердце, появился в компании победительницы шоу «Голос» Александры Воробьевой. Как пишет издание dni.ru, 63-летний артист не оставил свою подопечную без внимания в ее день рождения.

Поклонники тут же окрестили этот дуэт новым воплощением «дельфина и русалки». Николаев и Воробьева появились как «инь и ян»: он — в светлых тонах, она — в черных.

После лечения Николаева все чаще стали распространяться слухи о разладе в его браке с Юлией Проскуряковой. Недавно она появилась без супруга на показе нового фильма.

Однако главного украшения на Проскуряковой фанаты не увидели, что вызвало многочисленные слухи об ухудшающихся отношениях с Николаевым. Обручальное кольцо заменили перстни с крупными камнями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Николаева уехала из России на отдых после выписки мужа.

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